Elles sont au service Tréguier, 14 avril 2022, Tréguier.

Elles sont au service librairie Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan Tréguier

2022-04-14 – 2022-04-14 librairie Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

Fabienne Swiatly est née en 1960 en Moselle, d’un père polonais et d’une mère allemande. Elle se dit fille des aciéries et de la langue allemande, des bleus de travail et de la soudure, des ouvriers et des manifs.

Derniers titres

Elles sont au service, Éditions Bruno Doucey, 2020

Boire et plus, Éditions La Fosse aux ours, 2018

Umbau, Éditions Color Gang, 2015

Ligne de partage des eaux, Éditions La Passe du vent, 2011

Gagner sa vie, Éditions La Fosse aux ours, 2006

accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/

Fabienne Swiatly est née en 1960 en Moselle, d’un père polonais et d’une mère allemande. Elle se dit fille des aciéries et de la langue allemande, des bleus de travail et de la soudure, des ouvriers et des manifs.

Derniers titres

Elles sont au service, Éditions Bruno Doucey, 2020

Boire et plus, Éditions La Fosse aux ours, 2018

Umbau, Éditions Color Gang, 2015

Ligne de partage des eaux, Éditions La Passe du vent, 2011

Gagner sa vie, Éditions La Fosse aux ours, 2006

librairie Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan Tréguier

dernière mise à jour : 2022-01-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose