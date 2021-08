Bouriège Bouriège Aude, Bouriège ELLES… S’EXPOSENT Bouriège Bouriège Catégories d’évènement: Aude

Bouriège

ELLES… S’EXPOSENT Bouriège, 14 août 2021, Bouriège. ELLES… S’EXPOSENT 2021-08-14 10:00:00 – 2021-08-14

Bouriège Aude Bouriège Exposition Gaio, Grangis, Zazar.

Vernissage Samedi 14 août à partir de 10 H.

Jazz avec Anne Claire Bosha.

Vente de vins Bourriègeois et Haute Vallée. +33 6 08 66 53 97 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Bouriège Autres Lieu Bouriège Adresse Ville Bouriège lieuville 42.98653#2.16639