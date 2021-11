Elles – Semaine de l’Instable Fabrique à Impros (La), 25 novembre 2021, Nantes.

2021-11-25

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Réservation : lafabriqueaimpros.com

Lors de la première année de création des Productions de L’Instable, deux spectacles avaient été présentés. L’un mettait en vedette quatre hommes et une femme, et l’autre, quatre femmes et un homme. Devinez lequel nous a semblé le plus rafraîchissant ? Ce concept a été créé en réponse au désir d’encourager et d’explorer les enjeux et la finesse du jeu dit « féminin » qui, dans le monde de l’improvisation théâtrale, sont souvent éclipsés par les propositions plus éclatantes et physiques. Cette formule de création spontanée a été l’une des plus appréciées, tant par les spectateurs que par les actrices qui y ont participé. Un spectacle pour tous les genres avec protagonistes au féminin, proposé dans le cadre de la semaine de l’Instable, avec le Québécois Frédéric Barbusci, l’un des meilleurs improvisateurs internationaux.

Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

https://lafabriqueaimpros.com/