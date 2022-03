Elles se maquillent en résistance Aix-en-Provence, 18 mars 2022, Aix-en-Provence.

Elles se maquillent en résistance Théâtre de l’espace jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence

2022-03-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-18 20:45:00 20:45:00 Théâtre de l’espace jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

« Tout en marchant à pas feutrés, il ne fallait pas se faire prendre, c’était dans cette frontière entre la nuit et la lumière qu’il nous fallait évoluer. Nous étions des femmes de l’ombre… »



Ce spectacle a été créé pour les déplacer de l’ombre vers la lumière. Les comédiennes donnent une vision plus moderne de ces jeunes femmes avec des musiques et des chorégraphies contemporaines faisant écho à ce que représente aujourd’hui pour elles un engagement résistant.



Avec :

Léa Di Caterina, Lola Donati, Léa Douziech, Juliette Gharbi, Marlène Grimmer, Anika Pichon, Ela Przekaza, Elise Reslinger.



Auteur et metteur en scène : Magali Zucco

Lumière et régie : Jean-Louis Alessandra



➜ Tout public à partir de 10 ans

➜ Durée : 1h15

Ce spectacle rend hommage à toutes ces femmes de l’ombre sans qui la victoire n’aurait pu être menée.

cie.latetedanslesnuages@gmail.com +33 6 87 24 24 20 https://www.cie-latetedanslesnuages.com/

« Tout en marchant à pas feutrés, il ne fallait pas se faire prendre, c’était dans cette frontière entre la nuit et la lumière qu’il nous fallait évoluer. Nous étions des femmes de l’ombre… »



Ce spectacle a été créé pour les déplacer de l’ombre vers la lumière. Les comédiennes donnent une vision plus moderne de ces jeunes femmes avec des musiques et des chorégraphies contemporaines faisant écho à ce que représente aujourd’hui pour elles un engagement résistant.



Avec :

Léa Di Caterina, Lola Donati, Léa Douziech, Juliette Gharbi, Marlène Grimmer, Anika Pichon, Ela Przekaza, Elise Reslinger.



Auteur et metteur en scène : Magali Zucco

Lumière et régie : Jean-Louis Alessandra



➜ Tout public à partir de 10 ans

➜ Durée : 1h15

Théâtre de l’espace jeunesse 37 Boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-03 par