[ELLES] Sandra Nkaké, Jî Drû et Paul Colomb Lavoir Moderne Parisien, 18 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 décembre 2021

de 23h30 à 0h30

payant

Sandra Nkaké, chant et guitare Jî Drû, flûte et chant Paul Colomb, violoncelle et chant Festival La Semaine Classique du Lavoir au Lavoir Moderne Parisien

LE CONCERT

“[ELLES] est un moment de musique sensible, organique et quasi acoustique. Des chansons écrites et composées par des femmes qui ont résonné en moi et qui ont accompagné mon chemin de vie.

Au-delà de ces chansons ce sont leurs interprètes qui m’ont donné la force d’être ce que je suis, à mon tour une chanteuse, une femme. J’ai ressenti le besoin impérieux de retrouver une forme très épurée de chanson, comme l’aurait fait un ménestrel.

[ELLES] est une manière de partager mon rapport intime à la musique et à ma voix.

Pour construire le répertoire de j’ai eu envie de bouleverser les habitudes, de me placer du côté du public et de m’interroger en tant que spectatrice et auditrice de chanson.

Les chansons que nous portons sont totalement déshabillées de leur production initiale et revêtent désormais l’univers que nous avons rêvé puis construit.

La musique de [ELLES] interroge notre rapport à la musique et notre capacité à y trouver de quoi être plus fort.e.

Afin de partager au mieux l’essence des mélodies et des textes, j’ai choisi de m’accompagner de ma simple guitare complétée par deux instruments acoustiques : la flûte traversière et le violoncelle.

Dans notre monde de plus en plus violent, rapide, prédateur et qui pousse au tout technologique nous faisons, en musique, une ode à la douceur, à la lenteur et à la bienveillance.”

Sandra Nkaké

Sandra Nkaké – chant, guitare

Jî Drû – flûte traversière, chant

Paul Colomb – violoncelle, chant

Diliana Vekhoff – lumières

Alan Le Dem – son

S’inscrire à l’évènement Facebook : https://fb.me/e/2xdJ5Eu40

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dès 14h, et entre deux évènements, n’hésitez pas à monter les marches du Lavoir Moderne Parisien, et à découvrir, à l’étage, l’atelier éphémère de l’archetier du 18e arrondissement Emmanuel Carlier.

14h : Parlons archet !

Atelier-conférence autour de l’archeterie (gratuit)

15h : Projection du documentaire “Et le violoncelle dans tout ça ?” suivi d’un échange avec certain.es artistes du film (gratuit)

17h30 : Création mondiale d’une pièce pour violoncelle seul de Fiona Monbet

18h45 : Ondulations – Quand violoncelle, lumière et papillons battent des ailes à l’unisson – Maëlle Vilbert

19h45 : Rencontre avec Aliette Delaleu (gratuit)

20h30 : [ELLES] Sandra Nkaké, Jî Drû, Paul Colomb

LE FESTIVAL ET LA PROGRAMMATION

La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musique classique qui se distingue par son originalité, son ouverture sur des imaginaires multiples et son son atmosphère chaleureuse. Porté par la violoncelliste Michèle Pierre , il s’implante pour la troisième année consécutive au Lavoir Moderne Parisien, écrin à l’acoustique parfaite pour ce répertoire.

Les artistes de la 3e édition :

Louis Rodde, Gwendal Giguelay, Romain Louveau, Marion Chiron, Julia Macarez, Roberta Roman, Marisa Mercadé, Michèle Pierre, Emmanuel Carlier, Maëlle Vilbert, Fiona Monbet, Anaïs Georgel, Paul Colomb, Jî Drû et Sandra Nkaké.

Aliette Delaleu nous fait l’honneur d’être la marraine de la 3e édition du festival !

Découvrir la programmation en détails :

http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon Paris 75018

4 : Château Rouge (319m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (358m)



Contact : La Semaine Classique du Lavoir lasemaineclassiquedulavoir@gmail.com http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com

Date complète :

2021-12-18T23:30:00+01:00_2021-12-19T00:30:00+01:00

Lavoir moderne parisien