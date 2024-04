Elles Paimpol, samedi 18 mai 2024.

Elles Paimpol Côtes-d’Armor

Simone de Beauvoir a dit qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que

les droits des femmes soient remis en question . La Cie Hors Mots propose une danse au parfum

d’insoumission. Entre résistance et abandon, entre légèreté et gravité, mais toujours avec espoir, elle

met en avant les femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.

Organisé par L’Image qui Parle .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:00:00

fin : 2024-05-18

Place du Martray

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Elles Paimpol a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol