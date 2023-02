Elles ont filmé la Bretagne et le monde Archives Départementales Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Elles ont filmé la Bretagne et le monde Archives Départementales, 9 mars 2023, Nantes. 2023-03-09

Horaire : 18:00 19:15

Gratuit : oui Entrée libre. Projection proposée par la Cinémathèque de Bretagne.Ethnologues, exploratrices, artistes, voyageuses, militantes, vacancières, plusieurs femmes réalisatrices sont présentes dans les collections de la Cinémathèque de Bretagne. Munies de leur caméra, d’un bout à l’autre du monde, elles ont capturé des images, enregistré des sons et raconté des histoires. À travers leurs regards, c’est le matrimoine de la Bretagne qui s’offre aux spectateurs et spectatrices. Ce programme original, composé de courts-métrages tournés exclusivement par des femmes amateures, est l’occasion de leur rendre hommage. “La corrida de la mer” de Raymonde et Yves Albertini (1968, 10 min.), “Fereres Tintamaniou (repasseuse de coiffes)” d’une réalisatrice inconnue de l’Atelier de création audiovisuelle (1987, 4 min.), “Moissons” d’Henriette et Raymond Ethès (1973, 11 min.), “Yda et les hommes lions” de Régine Le Hénaff (1961, 13 min.), “Tinehrir” de Marie-Louise Jacquelin (1955, 12 min.). Durée : 1h15 Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/elles-ont-filme-la-bretagne-et-le-monde/INFOLOC-7789962?dateIndex=0

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives Départementales Adresse 6 Rue de Bouillé Ville Nantes lieuville Archives Départementales Nantes Departement Loire-Atlantique

Archives Départementales Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Elles ont filmé la Bretagne et le monde Archives Départementales 2023-03-09 was last modified: by Elles ont filmé la Bretagne et le monde Archives Départementales Archives Départementales 9 mars 2023 Archives Départementales Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique