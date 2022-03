« Elles ont fait le musée ! Les femmes dans l’histoire du Réattu » Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

« Elles ont fait le musée ! Les femmes dans l’histoire du Réattu » —————————————————————— ### Une conférence/visite par Martine Brun, guide conférencière Posant un regard décalé sur les collections du musée, Martine Brun propose une conférence revenant sur les personnalités féminines qui ont participé à faire du musée ce qu’il est aujourd’hui. Elle se penchera sur le rôle d’Élisabeth Grange, fondatrice du musée en 1868, ou celui d’Hélène Cingria, donatrice majeure de la collection photographique dès 1965. Elle évoquera des personnages devenus le sujet d’œuvres majeures des collections, comme les sœurs couturières d’Antoine Raspal ou la photographe Lee Miller, qui fut le modèle de Man Ray et Picasso. Martine vous mènera ensuite dans le musée, afin de prolonger, face aux œuvres, ce tête-à-tête avec ces personnalités singulières. Durée : 2h. Billet d’entrée + 3 € par personne (comprend l’entrée, la visite et la conférence), 30 personnes maximum. Sur réservation avant le vendredi 22 avril 17h au 04 90 49 37 58 ou [[reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)

Posant un regard décalé sur les collections du musée, Martine Brun propose une conférence/visite revenant sur les personnalités féminines qui ont participé à faire du musée ce qu'il est aujourd'hui.

