Cte-d’Or Arnay-le-Duc Pour la première fois chez vous, un festival de cinéma

sur une scène de théâtre. Du cinéma de qualité, du

cinéma français, du cinéma simple, manuel, écolo et

surtout du cinéma de femmes. Marre de ces films

d’hommes où la virilité est uniquement masculine, où

les rôles féminins ne sont que décoration. Elles nous ont

dit qu ’elles pouvaient le faire, elles le font ! C’est le

moment de revoir une petite partie de l’histoire du

cinéma sous un autre angle. Et si ça s’était réellement

passé comme ça ? Replongez vous dans Frankenstein,

les dialogues d’Audiard, les westerns spaghettis, James

Bond et d’autres moments de cinéma revisités.

