Elles, l’autre mémoire et vernissage de Fièr·e·s, l’expo Maison internationale de Rennes Rennes, dimanche 10 mars 2024.

L’Imprimerie Nocturne a le plaisir de vous convier dimanche 10 mars dans le cadre du mois des droits des femmes au vernissage de son exposition Fièr·e·s, précédé à 16h30 d’une représentation du spectacle Elles, l’autre mémoire par la Compagnie Les Combats Ordinaires à la Maison Internationale de Rennes ! Entrée libre, jauge limitée, réservation conseillée.

Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand, Rennes.

Entrée libre – Accès PMR

>> Lien pour les réservations : https://form.jotform.com/240292130757352

Elles, l’autre mémoire par la Compagnie Les Combats Ordinaires – Un spectacle de Caroline Alaoui et Lety Pardalis, interprété par Caroline Alaoui et Audrey Caille – une lecture théâtralisée dont les textes originaux racontent les histoires captivantes de femmes et de filles extraordinaires, de différentes origines et de différentes époques, qui ont marqué le monde en tant qu’artistes, scientifiques, inventrices, militantes … sans laisser d’empreinte à leur mesure.

Ces portraits, aux formes variées, voyagent entre véracité historique, fantaisie, humour et poésie. Un spectacle qui permet à tous et toutes de (re)découvrir notre Matrimoine – l’héritage de l’autre moitié de l’humanité !

Représentation suivie d’un échange avec l’équipe artistique.

Fièr·e·s, l’expo.

Et vous, quelle féministe êtes-vous ? Connaissez-vous les mouvements actuels rennais sur ces questions ? L’exposition Fièr·es portée par l’Imprimerie Nocturne dévoile par le biais de lettres issues d’un abécédaire thématique un vaste florilège de figures féministes et/ou artistiques passées et contemporaines. Un panorama à la fois local, engagé et visuel.

Maison internationale de Rennes 7 quai chateaubriand, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine