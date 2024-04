« Elles font vivre la nuit » – conférence sur la place des femmes dans la vie nocturne Hôtel de Ville Paris, lundi 22 avril 2024.

Le lundi 22 avril 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

La nuit est-elle toujours dominée par les hommes ? Ces deux tables rondes permettront d’explorer les récits de celles qui donnent vie aux nuits parisiennes, dans un milieu encore résolument masculin. L’occasion de mettre en évidence leur travail, parfois invisibilisé, au sein de la vie nocturne.

Plongez dans l’univers de la vie nocturne parisienne lors de la conférence « Elles Font Vivre la Nuit », le lundi 22 avril à partir de 18h00.

Animée par Clémence Meunier, cette conférence présentera deux tables rondes réunissant des artistes, des manageuses, des directrices artistiques, des coordinatrices d’association, des directrices de clubs, des directrices d’établissements festifs, des directrices de festival, des rédactrices en chef… :

Quelle place pour l’entrepreneuriat féminin dans le paysage culturel et festif ?

Violences sexuelles et sexistes : où en est la nuit parisienne ?

Parmi les intervenantes, nous retrouverons des figures incontournables de la vie nocturne et culturelle parisienne telles que Marie Sabot, Céline Auzou, Rag, Anaïs Condado, Jade Matheu, Olivia Schorestene, Domitille Raveau, Déborah Hazotte, Elodie Vitalis… qui partageront leurs parcours, leurs expériences ainsi que leur vision pour des nuits plus inclusives et bienveillantes.

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004

Contact : https://forms.gle/2bgz32xTrax9jqqD9

Janno Nivergall