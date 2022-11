Elles femmes compositrices et muses inspiratrices… Cairon Cairon Catégories d’évènement: Cairon

Calvados

Elles femmes compositrices et muses inspiratrices… Cairon, 26 novembre 2022, Cairon. Elles femmes compositrices et muses inspiratrices…

Rue de la mairie Salle des Tilleuls Cairon Calvados Salle des Tilleuls Rue de la mairie

2022-11-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-26 22:50:00 22:50:00

Salle des Tilleuls Rue de la mairie

Cairon

Calvados Cairon Le CLC présente un concert théâtralisé du choeur de chambre de la Baronnie le 26 novembre à 20h30 à la salle des Tilleuls à Cairon. Le CLC présente un concert théâtralisé du choeur de chambre de la Baronnie le 26 novembre à 20h30 à la salle des Tilleuls à Cairon. clc.cairon@gmail.com +33 7 68 67 33 83 Salle des Tilleuls Rue de la mairie Cairon

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cairon, Calvados Autres Lieu Cairon Adresse Cairon Calvados Salle des Tilleuls Rue de la mairie Ville Cairon lieuville Salle des Tilleuls Rue de la mairie Cairon Departement Calvados

Cairon Cairon Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cairon/

Elles femmes compositrices et muses inspiratrices… Cairon 2022-11-26 was last modified: by Elles femmes compositrices et muses inspiratrices… Cairon Cairon 26 novembre 2022 Cairon Calvados Rue de la mairie Salle des Tilleuls Cairon Calvados

Cairon Calvados