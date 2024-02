Elles entreprennent #2 Good Vibes Caen, samedi 9 mars 2024.

Elles entreprennent #2 Good Vibes Caen Calvados

Pour sa deuxième édition, « Elles entreprennent » vous donne rendez-vous au Sillon le samedi 9 mars à partir de 15h30 pour une journée autour de l’entreprenariat féminin local.

Des femmes entrepreneures locales partageront leurs histoires pour inspirer et encourager d’autres entrepreneuses ainsi que des femmes désireuses de se lancer dans l’entrepreneuriat. Certains profils seront mis en lumière pour sensibiliser le public à l’entrepreneuriat féminin et pour fournir des informations sur les ressources disponibles pour surmonter les obstacles.Au programme :

Retrouvez workshop et moments forts, clôturés par un apéritif dinatoire.

L’ouverture des portes débutera à 15h à l’entrée principale de la MJC, les visiteurs pourront découvrir les différents workshops des exposantes (20 femmes au maximum).

Ensuite, à partir de 18h30, nous convierons les participantes au Sillon pour la partie dédiée aux témoignages et aux échanges enrichissants.

Enfin, l’événement se clôturera par un moment de convivialité autour d’un pot / apéritif dinatoire à 20h30, offrant ainsi une occasion idéale de poursuivre les discussions et de tisser des liens avec les participants.

Évènement gratuit et tout public.

Réservations conseillées sur la billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/elles-entreprennent-2L’association Good Vibes :

Good Vibes est une association fondée en 2020 qui vise à promouvoir les valeurs du savoir vivre ensemble en organisant des événements thématiques. Chaque année depuis sa création, nous organisons le Women’s Day pour mettre en lumière des femmes ayant des produits ou des services à promouvoir mais manquent de visibilité ou de réseau. Ces événements leur offrent une plateforme pour se faire connaître, établir des liens et renforcer la solidarité entre elles. En outre, nous proposons des formations et des ateliers aux membres et au grand public pour les aider à améliorer leurs compétences.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

1 Rue d’Isigny

Caen 14000 Calvados Normandie

L’événement Elles entreprennent #2 Good Vibes Caen a été mis à jour le 2024-02-22 par Calvados Attractivité