Elles disent – Festival La Movida Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Elles disent – Festival La Movida Valence, 24 avril 2022, Valence. Elles disent – Festival La Movida Sous le chapiteau de La Movida Esplanade du Champ de Mars Valence

2022-04-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-24 Sous le chapiteau de La Movida Esplanade du Champ de Mars

Valence Drôme EUR 15 15 Entre poésie et flamenco : des femmes, un texte, des portraits, un spectacle mené par Léa Delsol à la danse, alban Lorini à la guitare et Isabelle Cousteil autrice et interprète. Sous le chapiteau de La Movida Esplanade du Champ de Mars Valence

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Sous le chapiteau de La Movida Esplanade du Champ de Mars Ville Valence lieuville Sous le chapiteau de La Movida Esplanade du Champ de Mars Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Elles disent – Festival La Movida Valence 2022-04-24 was last modified: by Elles disent – Festival La Movida Valence Valence 24 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme