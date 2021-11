Elle(s) au pluriel – Violaine Gallard TNT – Terrain Neutre Théâtre, 25 novembre 2021, Nantes.

2021-11-25 Représentations les 25 et 26 novembre 2021 à 21h

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 25 et 26 novembre 2021 à 21h

Show burlesque. Elle(s) au pluriel ? C’est Violaine et tant d’autres femmes qui déploient leurs ailes pour une envolée burlesque. Mêlant effeuillage, chant, humour acide, survolté et tendre, elle traverse toutes les facettes d’une femme touchante, belle et à la fois dégoûtante et honteusement drôle… Mais surtout libre. Touchant, drôle, grinçant, mais aussi déstabilisant, “Elle(s) au pluriel” est un spectacle qui nous interroge sur une vraie question : comment être le plus honnête avec soi-même ? Ce véritable show burlesque rassemble des personnages hauts en couleurs qui évoluent à travers un texte percutant et incisif. Écrit et interprété par Violaine Gallard. Durée : 1h Public : Adulte

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com