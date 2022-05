Ellen Furey & Malik Nashad Sharpe

Ellen Furey & Malik Nashad Sharpe, 12 mai 2022, . Ellen Furey & Malik Nashad Sharpe

2022-05-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-12 20:00:00 20:00:00 Répétition publique du duo de danseurs québécois.

Dans leur nouveau duo, les québécois Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe cherchent à s’affranchir des limites qui nous contraignent pour retrouver le contrôle de nos destinées. Répétition publique du duo de danseurs québécois. Dans leur nouveau duo, les québécois Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe cherchent à s’affranchir des limites qui nous contraignent pour retrouver le contrôle de nos destinées. https://ccncn.eu/evenement/ellen-furey-et-malik-nashad-sharpe/ Répétition publique du duo de danseurs québécois.

Dans leur nouveau duo, les québécois Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe cherchent à s’affranchir des limites qui nous contraignent pour retrouver le contrôle de nos destinées. dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville