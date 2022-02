Ellen Arkbro & l’Ensemble Ictus : For Percussion, Strings and Wind – Festival Variations Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 10 € (hors frais de location en ligne) BILLETTERIES :- festival-variations.fr/billetterie- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 18h Après « For Organ and Brass » (2017) et « CHORDS » (2019), la compositrice suédoise d’avant-garde Ellen Arkbro présente « For Percussion, Strings and Winds ». Adepte convaincue du « deep listening », Arkbro poursuit son exploration des sonorités microtonales, ici à l’orgue Gulliver, et propose une expérience d’écoute méditative et intensément riche. Avec ce nouveau projet, l’artiste aborde les cordes et les vents d’une manière inédite et convie les musiciens de l’Ensemble Ictus à l’accompagner. Associés à l’orgue, contrebasses, flûte, basson, violoncelle, clarinette, percussion constituent l’essence d’une installation sonore à éprouver physiquement.Invitée par Stephen O’Malley dans le cadre d’une carte blanche. Stephen O’Malley, alias SOMA, est musicien, compositeur, producteur et artiste visuel. Guitariste emblématique de la scène doom-metal, l’artiste est membre fondateur de groupes tels que Burning Witch, Sunn O))) ou Khanate. Artiste associé au lieu unique pour la saison 2021-22, il invite trois artistes pour cette édition 2022 de Variations : Kali Malone, Ellen Arkbro et Piano Ensemble. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe adresse1} Nantes 44100 Accueil

