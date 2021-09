Dommartin-le-Saint-Père La Scierie Dommartin-le-Saint-Père, Haute-Marne Elle va devenir quoi ma ferme ? – Théâtre-participatif La Scierie Dommartin-le-Saint-Père Catégories d’évènement: Dommartin-le-Saint-Père

Haute-Marne

Elle va devenir quoi ma ferme ? – Théâtre-participatif La Scierie, 22 octobre 2021, Dommartin-le-Saint-Père. Elle va devenir quoi ma ferme ? – Théâtre-participatif

La Scierie, le vendredi 22 octobre à 13:30

Le Syndicat mixte du Nord Haute-Marne et l’association ARDEAR, engagés pour une agriculture durable et locale, en lien avec la Chambre d’agriculture 52, Terre de Liens et Bio en Grand Est, vous proposent : Un théâtre-participatif le **vendredi 22 octobre** de **13h30 à 16h30** à Dommartin-le-Saint-Père (salle de **La Scierie**). Animée par la compagnie Force Nez, cette pièce intitulée “Elle va devenir quoi ma ferme ?” aborde le thème de la transmission-reprise d’exploitation. L’occasion pour le monde agricole de s’exprimer librement, et d’imaginer ensemble des solutions à cette problématique. La représentation sera suivie d’un moment d’échanges autour de produits locaux. Ouvert à tout public du monde agricole. Renseignements : Syndicat mixte – Laura Goffo – 03 25 06 65 10 ou 06 75 27 31 18. Inscription (obligatoire) par ici : ? [[https://bit.ly/theatre-participatif-nord-haute-marne](https://bit.ly/theatre-participatif-nord-haute-marne)](https://bit.ly/theatre-participatif-nord-haute-marne ) N’hésitez pas à partager l’information autour de vous.

Entrée gratuite et inscription obligatoire

Le Syndicat mixte du Nord Haute-Marne vous invite au théâtre-participatif “Elle va devenir quoi ma ferme ?” animé par le Cie Force Nez. La Scierie 52110 Dommartin-le-Saint-Père Dommartin-le-Saint-Père Doulevant-le-Château Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T13:30:00 2021-10-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dommartin-le-Saint-Père, Haute-Marne Autres Lieu La Scierie Adresse 52110 Dommartin-le-Saint-Père Ville Dommartin-le-Saint-Père lieuville La Scierie Dommartin-le-Saint-Père