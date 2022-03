Elle tourne !!! Portets Portets Catégories d’évènement: Gironde

Portets

Elle tourne !!! Portets, 13 avril 2022, Portets. Elle tourne !!! Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets

2022-04-13 – 2022-04-13 Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945

Portets Gironde Sous un igloo intime comme un cocon, entre jeux d’ombres et de couleurs, deux musiciens interprètent un concertino pour boîtes à musique. Une manière inédite de réentendre des grands classiques de Chopin à Vivaldi ! À partir des 18 notes que produisent ces drôles de petits instruments, le duo harpe/guitare mélange et métamorphose les airs connus en mélodies pop. Confortablement installés, les spectateurs sont emportés par la poésie de cette petite mécanique. Sous un igloo intime comme un cocon, entre jeux d’ombres et de couleurs, deux musiciens interprètent un concertino pour boîtes à musique. Une manière inédite de réentendre des grands classiques de Chopin à Vivaldi ! À partir des 18 notes que produisent ces drôles de petits instruments, le duo harpe/guitare mélange et métamorphose les airs connus en mélodies pop. Confortablement installés, les spectateurs sont emportés par la poésie de cette petite mécanique. +33 5 56 32 80 96 Sous un igloo intime comme un cocon, entre jeux d’ombres et de couleurs, deux musiciens interprètent un concertino pour boîtes à musique. Une manière inédite de réentendre des grands classiques de Chopin à Vivaldi ! À partir des 18 notes que produisent ces drôles de petits instruments, le duo harpe/guitare mélange et métamorphose les airs connus en mélodies pop. Confortablement installés, les spectateurs sont emportés par la poésie de cette petite mécanique. La Forge

Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Portets Autres Lieu Portets Adresse Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Ville Portets lieuville Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets Departement Gironde

Portets Portets Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portets/

Elle tourne !!! Portets 2022-04-13 was last modified: by Elle tourne !!! Portets Portets 13 avril 2022 Gironde Portets

Portets Gironde