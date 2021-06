ELLE TOURNE !!! par la compagnie Fracas GRADIGNAN,Église du prieuré de Cayac, 14 août 2021-14 août 2021, Gradignan.

GRADIGNAN, Église du prieuré de Cayac, le samedi 14 août à 16:30

**Concertino pour boîtes à musique(s)** C’est fascinant comme le son doux et cristallin des petites boîtes à musique capte l’attention y compris des tout jeunes enfants ! C’est après l’avoir remarqué que Frédérick Cazaux a pensé concocter un mini concert pour oreilles tendres, dès six mois. Accompagnées à la harpe et à la guitare classique par Sol Hess, les mélodies des grands airs de Mozart, Brahms, Debussy ou Satie, mais aussi des petites pièces aux sonorités plus actuelles, baroques ou pop, s’échappent de cubes miniatures sous l’impulsion de leurs manivelles. Donné dans le cocon d’un igloo en toile, le concertino d’Elle Tourne s’anime de jeux d’ombres et de lumières nés d’automates, de mobiles et de lanternes magiques mis en forme par le dessinateur Benoît Preteseille. Et le simple joue au merveilleux… — Avec : Frédérick Cazaux (harpe) et Sol Hess (guitare classique) Idée originale : Frédérick Cazaux / Musique : Frédérick Cazaux et Sol Hess Scénographie : Frédérick Cazaux et Benoît Preteseille / Lumières : Christophe Turpault — **Extrait du spectacle** [[https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3pFIPT-7jG4&pli=1](https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3pFIPT-7jG4&pli=1)](https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3pFIPT-7jG4&pli=1) — **Compagie Fracas** Fracas développe des projets de créations artistiques populaires, par un travail d’« actions culturelles » autour des esthétiques artistiques de la compagnie. Les artistes de Fracas mettent en œuvre des créations musicales avec des « artistes atypiques » de différentes structures : écoles, communes, lycées, centres sociaux, maisons d’accueil spécialisées, centres occupationnels pour adultes handicapés, collèges, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, crèches… — **TRES JEUNE PUBLIC, dès 6 mois** **DURÉE** : 30min **GRATUIT, SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE :** 05 56 89 06 36 / [[tourisme@ville-gradignan.fr](mailto:tourisme@ville-gradignan.fr)](mailto:tourisme@ville-gradignan.fr) (ouverture des réservations le 9 juillet) **LIEU** : Église du prieuré de Cayac à Gradignan — Prochains « Elle Tourne !!! » de l’Été métropolitain : FLOIRAC le 18/08, BASSENS le 28/08. — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

GRATUIT, SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 05 56 89 06 36 / tourisme@ville-gradignan.fr (ouverture des réservations le 9 juillet)

Concertino pour boîtes à musique(s)

GRADIGNAN,Église du prieuré de Cayac 261 cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan Gradignan Gironde



2021-08-14T16:30:00 2021-08-14T17:00:00