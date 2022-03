Elle tourne !!! Le Dôme, 25 mai 2022, Talence.

ELLE TOURNE !!! (concertino pour boites à musique) Un petit orchestre, des grands airs ! Une petite vingtaine de boîtes à musique, pour donner à réentendre des grands airs classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi… auxquels se mêlent des petites pièces aux sonorités plus actuelles, donnant à ce répertoire une couleur subtile, entre baroque et pop. Pour jouer avec ces boîtes à musique et interpréter ce concertino, deux musiciens : Sol Hess à la guitare classique, et Frédérick Cazaux à la harpe. Des berceuses et des danses Parmi ces pièces classiques et modernes, on retrouve bien sûr des berceuses… Et des danses ! Leur enchaînement crée du relief dans la musique, mais également dans la nature des échanges et des interactions entre musiciens et public, parents et enfants, enfants entre eux. Une géode du premier-âge Des jeux d’ombres et de lumières sont projetés sur la paroi d’une grande tente igloo, grâce à des simples automates et lanternes magiques. Ainsi tournera une jeune fille (et d’autres illustrations) dessinées par Benoît Preteseille, telle une allégorie de cette mécanique poétique… Durée : entre 20’ et 30′ (en fonction du public) Tout public (a partir de 6 mois) Jauge : 45 personnes – dont 20 adultes maximum Distribution Frédérick Cazaux : harpe Sol Hess : guitare classique Idée originale : Frédérick Cazaux Musique : Frédérick Cazaux & Sol Hess Scénographie : Frédérick Cazaux & Benoit Preteseille Lumières : Christophe Turpault Partenaires Production : Fracas Co-production : Iddac (Agence Culturelle du département de la Gironde) Soutien et accueil en résidence : Oara (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) Festival Sur un Petit Nuage – ville de Pessac La Minoterie – Scène Conventionnée Art Enfance Jeunesse – Dijon Centre Culturel Simone Signoret – ville de Canéjan Centre Culturel La Caravelle – ville de Marcheprime Espace Culturel Treulon – ville de Bruges Ville de Villenave d’Ornon Festival Tout Ouïe – Scène Nationale La Ferme du Buisson Théâtre Ducourneau – ville d’Agen Le Dôme et Rock & Chanson – ville de Talence Sacem Fcm Cnm Mairie de Bordeaux [www.fracas.fr](http://www.fracas.fr)

