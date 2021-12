Elle Tourne!!! Cie Fracas Espace Jean Vautrin, 9 avril 2022, Bègles.

ELLE TOURNE !!! Cie FRACAS ————————– **Concert pour Jeune Public à partir de 6 mois** Sur scène, une petite centaine de boîtes à musiques, pour ré-entendre des grands airs de classiques comme Debussy, Chopin ou Vivaldy…auxquels se mêlent des petites pièces aux sonorités actuelles, donnant à ce répertoire une couleur subtile entre baroque et pop. Bien sûr, on retrouve des berceuses et des danses qui permettent des interactions entre musiciens, parents et enfants. A cet enchantement s’ajoute des jeux d’ombres et de lumières projetées sur une tente igloo… Ainsi, tournera la jeune fille… Un premier spectacle pour les petits tout en poésie. Dates : Samedi 9 Avril à 10 h, 11 h, 17 h et 18 h Séances Scolaires : Jeudi 7 Avril à 10 h et 14 h – Vendredi 8 Avril à 10 h et 14 h A partir de 6 mois Durée : 30 minutes Lieu : Espace Jean Vautrin (Mussonville) Tarif unique : 5 euros

5 €

Concert Jeune Public à partir de 6 mois

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles Hourcade Gironde



