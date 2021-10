Elle tourne !!! – Brikabrak, 30 janvier 2022, .

Elle tourne !!! – Brikabrak 2022-01-30 – 2022-01-30

Dordogne

Ce spectacle vous est présenté dans le cadre de la saison culturelle de BriKaBrak.

Frédéric Cazaux a imaginé une installation mécanique et poétique, véritable univers sensoriel et musical, dans lequel les enfants entreront avec les yeux et oreilles grands ouverts. Avec Sol Hess à la guitare, tous deux nous proposent un spectacle musical dont les jeux d’ombres et de lumières sont projetés sur la paroi d’une grande tente igloo, grâce à des simples automates, mobiles et lanternes magiques.

Tout public

Réservation en ligne sur le site internet de BriKaBrak

dernière mise à jour : 2021-09-28 par