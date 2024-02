Elle s’appelait Antigone SAINT-DENIS-EN-VAL, Espace Pierre Lanson Saint-Denis-en-Val, mercredi 6 mars 2024.

Elle s’appelait Antigone Conte théâtral qui retrace l’histoire d’Antigone et de sa famille, de la fondation de la cité de Thèbes, à sa mort, et qui aborde les thèmes du lien familial, l’identité, l’engagement personnel… Mercredi 6 mars, 20h00 SAINT-DENIS-EN-VAL, Espace Pierre Lanson 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T20:00:00+01:00 – 2024-03-06T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T20:00:00+01:00 – 2024-03-06T22:00:00+01:00

Le patrimoine est facteur d’identité et le connaître fait grandir. Découvrir ou redécouvrir la fabuleuse histoire de ce mythe fondateur. Redonner à la mythologie son statut « populaire »

Deux personnages (interprétés par la même comédienne) se partagent la scène. La conteuse, qui incarne et transmet la parole des anciens et Antigone qui « joue » sa vie, venant témoigner des moments forts qui ont marqué son parcours et son existence.

Cette pièce retrace non seulement l’histoire complète d’Antigone, mais aussi celle d’Œdipe, de sa naissance à sa mort. On y croise des personnages mythiques comme Zeus, Dionysos, le Sphinx, Athéna,… et bien d’autres.

SAINT-DENIS-EN-VAL, Espace Pierre Lanson SAINT-DENIS-EN-VAL, 165 rue du Bourgneuf Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « marineroman@saintdenisenval.com »}]

antigone théâtre

.