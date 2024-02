Elle s’appelait Antigone Espace Pierre Lanson Saint-Denis-en-Val, mercredi 6 mars 2024.

Elle s’appelait Antigone Conte théâtral, qui retrace l’histoire d’Antigone, de la fondation de Thèbes à la mort de la jeune fille. Une aventure pleine d’humour, d’émotion, de féerie, remplie de monstres et de princesses. Mercredi 6 mars, 20h00 Espace Pierre Lanson 5€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T20:00:00+01:00 – 2024-03-06T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-06T20:00:00+01:00 – 2024-03-06T21:30:00+01:00

Elle s’appelait Antigone est un conte théâtral, qui retrace l’histoire d’Antigone et de sa famille, de la fondation de Thèbes à la mort de la jeune fille. C’est une aventure pleine d’humour, d’émotion, de féerie, remplie de monstres et de princesses, où les Dieux font vivre aux mortels des destins qui leurs échappent. Antigone qui « joue sa vie », venue témoigner des moments forts qui ont marqué son parcours : c’est un personnage de théâtre somptueux et bouleversant.

Espace Pierre Lanson rue de Bourgneuf 45560 SAINT DENIS EN VAL Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire

Théâtre Antigone