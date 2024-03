Elle s’aiment depuis vingt ans Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, dimanche 24 mars 2024.

Elle s’aiment depuis vingt ans Une succession de scènes de ménage dont les prétextes sont universels : les petits accommodements avec la vérité, la ponctualité, les relations avec la belle famille,… Dimanche 24 mars, 15h30 Maison des Arts et de la Musique – MAM tarif normal : 10€ – tarif solidaire : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T15:30:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T15:30:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Pièce créée par Muriel Robin et Michèle Laroque

Genre : Comédie

Interprètes : Marie-Laure Montizon, Elisabeth Cazenave

Mise en scène : Marie-Laure Montizon, Elisabeth Cazenave et Sandrine Moreau

Une succession de sketches qui mettent en scène les hauts et les bas de la vie d’un couple de femmes : querelles et réconciliations, chamailleries et complicité, incompréhensions et tendresse, mariage et divorce. Des tracas très semblables, dans le fond, à ceux de tous les couples.

Et pourtant, Isabelle et Mathilde,

elles s’aiment toujours !

Cette comédie pointe avec drôlerie et finesse les petites mesquineries et la mauvaise foi qui ponctuent toute vie de couple.

Conseils de réservation : Attention le placement est libre, premier arrivé, premier servi. Il est prudent de réserver sa place en ligne.

Soutien à deux associations : une partie des fonds sera reversée à l’association Des rêves pour Yanis et à l’association Tom Pousse.

La Cie des Elles et des Ils

Une association qui souhaite permettre à ses acteurs amateurs de mettre en scène des pièces contemporaines. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page Facebook.

Maison des Arts et de la Musique – MAM Rue René Berthelot 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-des-elles-et-des-ils/evenements/dimanche-24-mars-elles-s-aiment-depuis20-ans-15h30 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/desrevespouryanis/ »}, {« link »: « https://www.tom-pousse.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/LaCiedesEllesetdesIls/ »}]

La Cie des Elles et des Ils