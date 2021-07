Antony L'Azimut - Espace Cirque Antony, Hauts-de-Seine ELLE/S L’Azimut – Espace Cirque Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

ELLE/S L’Azimut – Espace Cirque, 25 mars 2022-25 mars 2022, Antony. ELLE/S

du vendredi 25 mars 2022 au dimanche 10 avril 2022 à L’Azimut – Espace Cirque

Avez-vous déjà rêvé de ne faire qu’un avec quelqu’un ? Depuis dix ans, Pauline Barboux et Jeanne Ragu forment un duo fusionnel d’acrobatie aérienne. Si semblables qu’on les croirait jumelles, elles inventent un cirque d’une grande délicatesse, où les prouesses se déploient tout en sensibilité.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

L’Envolée Cirque L’Azimut – Espace Cirque Rue Georges Suant, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T21:40:00;2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T19:10:00;2022-03-27T18:00:00 2022-03-27T19:10:00;2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T21:40:00;2022-04-02T18:00:00 2022-04-02T19:10:00;2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:10:00;2022-04-05T14:30:00 2022-04-05T15:40:00;2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T21:40:00;2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T19:10:00;2022-04-10T16:00:00 2022-04-10T17:10:00

Détails Catégories d’évènement: Antony, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Espace Cirque Adresse Rue Georges Suant, 92160 Antony Ville Antony lieuville L'Azimut - Espace Cirque Antony