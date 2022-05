ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HEROS

2022-06-01 17:00:00 – 2022-06-02 18:30:00 Théâtre à partir de 7 ans Mercredi 1er juin à 17 h

Salle Proudhon – Besançon (25) Leïli est une fille qui sait se débrouiller dans n’importe quelle situation. Nils est un garçon qui préfère les petites choses silencieuses. Assis à la même table, Leïli et Nils se retrouvent à l’école, prêts cette fois à affronter le regard des autres… Car chacun a ses difficultés, chacun va raconter son histoire, chacun de son côté, chacun à sa manière.

