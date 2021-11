ELLE LaCoustiK, 20 novembre 2021, Bédée.

ELLE

LaCoustiK, le samedi 20 novembre à 20:30

Ce spectacle explore les injonctions du féminin depuis l’intérieur du corps de la femme. Elles viennent ici buter contre un être naturel et authentique, vierge de tout stigmate social. Stéphanie Bailly invite ainsi le spectateur à entrer au coeur des sphères les plus intimes de son personnage. ELLE navigue entre poésie gestuelle et tragi-comédie, rage et tendresse et questionne avec force et humour le genre, les injonctions qu’il porte et les problématiques de relations à soi et à l’autre qui en découlent. Clowne tragique et sauvage Écrit et interprété par Stéphanie BAILLY Clown, dès 10 ans

Tarif plein: 10€ Tarif réduit 8€ Gratuit pour les moins de 12 ans Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine



