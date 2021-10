Elle fille d’ogre de la Cie Agathe dans le vent Théâtre Massenet, 31 mars 2022, Lille.

Elle fille d’ogre de la Cie Agathe dans le vent

le jeudi 31 mars 2022 à Théâtre Massenet

**Jeudi 31 mars à 14h et 20h** **Durée : 1h10** **Psychologie de contes de fées** **Pour tout le monde dès 10 ans** Elle, Fille d’Ogre est un triptyque de théâtre d’objets clownesque qui revisite trois contes traditionnels : le Petit Poucet, la Belle au bois dormant, Barbe-Bleue. Ou comment aborder de manière originale trois époques de la vie d’une femme : l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte. Ce spectacle est le récit d’un parcours émotionnel décortiqué, dont les sensations sont appuyées par une écriture visuelle poétique portée par la manipulation d’objets : une danseuse en tutu de boîte à musique représente une Belle au bois dormant neurasthénique et dérisoire, un gant de caoutchouc bleu symbolise un Barbe-bleue par un doigt qui ordonne, une main qui exécute,… La compagnie a choisi une approche psycho-généalogique ludique pour mettre en lumière les fidélités familiales inconscientes et analyser le mécanisme des liens affectifs qui conditionne et entrave. « Comment devient-on la femme de Barbe-Bleue ? » That is the question ! Distribution : Interprétation : Delphine Delafosse ; Régie générale : Vincent Schmitt ; Création lumières : Claire Lorthioir ; Décors : Maxime Richard ; Régie : Ophélie Billebeau ; Regards extérieurs : Guilaine Philispart, Eléonore Baron et Eric Blouet ; Remerciements à Flore Grassart Coproduction : Compagnie Agathe dans le vent et La Maison Folie Lille-Moulins. Soutiens : Théâtre Halle Roublot – Pôle Marionnette Val de Marne de Fontenay-sous-Bois, Ville de Liévin, Maison de la Culture et des Loisirs Ma Bohème de Charleville-Mézières, Association Chez Rita de Roubaix, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Centre Culturel Arc en Ciel de Liévin, Théâtre Massenet de Lille, L’Escapade d’Hénin-Beaumont. Région Hauts-de-France

Sur réservation sur www.theatre-massenet.com

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T15:10:00;2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T21:10:00