Elle et mon genre Les Pilles, 13 novembre 2021, Les Pilles. Elle et mon genre 2021-11-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-13 22:00:00 22:00:00 place de l’Olivier Chapiteau du cirque Cyrk Nop

Les Pilles Drôme Les Pilles EUR Alberto Garcia Sanchez a réussi un tour de force : aborder la question de la place de la femme , à travers une succession d’histoires collectées ou créées au gré de ses pérégrinations.



Service bus gratuit : départ 19h45 Nyons Office de Tourisme

