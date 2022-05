« Elle et mon genre» – Alberto Garcia Sanchez Parc du Verger, 19 juillet 2022, Châtellerault.

« Elle et mon genre» – Alberto Garcia Sanchez

Parc du Verger, le mardi 19 juillet à 21:00

« Elle et mon Genre » un véritable bijou de finesse, d’humour et de virtuosité verbale où, à l’instar d’un Dario Fo et avec le même déni de la simplicité, Alberto Garcia Sanchez excelle dans l’art de jongler avec les mots, de faire jaillir une multitude d’images à partir de situations en apparence anodines. Une nuit, l’obsession cède à l’angoisse et il rêve qu’il échange son corps avec celui de sa femme. Si l’humour est souvent de mise, et que l’on rit de bon cœur, l’émotion et le tragique ne sont jamais très loin non plus. Avec cette nouvelle création, Alberto Garcia Sanchez élève une fois de plus le conte à un niveau d’excellence incontestable et parvient à séduire tous les Tout public à partir de 12 ans. En cas d’intemperies, relpi salle du Verger.

4€, 6€ et 8€

Festival” Les Mardis au Verger” 19ème édition – Association Caus’ette

Parc du Verger 141 avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-19T21:00:00 2022-07-19T22:20:00