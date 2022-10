Elle et mon genre, 28 janvier 2023, .

Elle et mon genre



2023-01-28 – 2023-01-28

De quel droit, peut-il parler de cette autre moitié de l’humanité à laquelle il n’appartient pas ? C’est la question qui obsède ce comédien qui a conçu ce spectacle sur la condition féminine. Une nuit, il rêve qu’il échange son corps avec celui de sa femme… Jonglant avec les mots, tout en tendresse et en drôlerie, Alberto Garcia Sanchez raconte sa vision de la féminité. À partir de plusieurs légendes et histoires vraies glanées par ci, par là, il évoque ce que subissent les femmes dans le monde et plus précisément le regard que nous, hommes et femmes, portons sur leurs conditions de vie.

Durée : 1h25. Dès 12 ans.

Tarif : De 10€ à 15€

