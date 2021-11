Lamotte-Beuvron Médiathèque Coeur de Sologne Lamotte-Beuvron, Loir-et-Cher Elle et lui, contes de l’Amour Médiathèque Coeur de Sologne Lamotte-Beuvron Catégories d’évènement: Lamotte-Beuvron

Loir-et-Cher

Elle et lui, contes de l’Amour Médiathèque Coeur de Sologne, 22 janvier 2022, Lamotte-Beuvron. Elle et lui, contes de l’Amour

Médiathèque Coeur de Sologne, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. . . Musiques du cœur, transports des corps . . . Contes de tendresse, de caresses, de désirs et de plaisirs. Écoutez Jean-Paul Jousselin et Framboise vous raconter l’Amour. Avec candeur, douceur, audace, malice… L’Amour dans tout ses états à la médiathèque Médiathèque Coeur de Sologne 10 rue de Beauce 41600 Lamotte-Beuvron Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lamotte-Beuvron, Loir-et-Cher Autres Lieu Médiathèque Coeur de Sologne Adresse 10 rue de Beauce 41600 Lamotte-Beuvron Ville Lamotte-Beuvron lieuville Médiathèque Coeur de Sologne Lamotte-Beuvron