Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Elle est où Mamie ? Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

Elle est où Mamie ? Marseille 5e Arrondissement, 4 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement. Elle est où Mamie ? Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-03-04 21:15:00 21:15:00 – 2022-03-04 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Mamie, une riche femme d’affaire décède brutalement.

Personne ne l’aimait mais tout le monde aimait son argent.

Alors quand il s’agit d’héritage, toute la famille débarque !

Seul petit problème, la morte a disparu.

Pas de mamie, pas d’argent !



Embarquez avec Chantal, la directrice du crématorium et découvrez l’histoire abracadabrante de cette famille plus que recomposée qui n’aura qu’une seule question : elle est où Mamie ?



Auteur : Killian Couppey

Artistes : La Cie Très Très Drôle

Mise en scène : Killian Couppey Mamie, décède… Personne ne l’aimait mais tout le monde aimait son argent. Et quand il s’agit d’héritage, tout le monde arrive. http://www.letetard.com/ Mamie, une riche femme d’affaire décède brutalement.

Personne ne l’aimait mais tout le monde aimait son argent.

Alors quand il s’agit d’héritage, toute la famille débarque !

Seul petit problème, la morte a disparu.

Pas de mamie, pas d’argent !



Embarquez avec Chantal, la directrice du crématorium et découvrez l’histoire abracadabrante de cette famille plus que recomposée qui n’aura qu’une seule question : elle est où Mamie ?



Auteur : Killian Couppey

Artistes : La Cie Très Très Drôle

Mise en scène : Killian Couppey Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu Marseille 5e Arrondissement Adresse Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Ville Marseille 5e Arrondissement lieuville Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement