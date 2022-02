“Elle est où la frontière…” : Témoignages de deux personnes sur leur parcours migratoire. Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

"Elle est où la frontière…" : Témoignages de deux personnes sur leur parcours migratoire.

Palais des Congrès de Gruissan, le jeudi 17 mars à 18:00

Palais des Congrès de Gruissan, le jeudi 17 mars à 18:00

Renata raconte son parcours entre la Slovaquie et Narbonne. Elle nous montre, comment avec courage, elle a pu se relever. Son témoignage épicé nous renvoie à sa vision du monde contemporain. Léone de Porto-Rico propose une performance en buto* pour partager son parcours et son histoire. *Le buto est une danse japonaise créee après la seconde guerre mondiale pour rendre abordable les souffrances et la crise humanitaire et rendre visible les tabous de la culture japonaise.

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires.

Deux récits poignants sans tabou. Palais des Congrès de Gruissan 13 av de Narbonne Gruissan Aude

2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T19:30:00

