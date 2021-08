Elle est folle mais on la soigne à Alès Pélousse Paradise, 15 septembre 2021, Alès.

Elle est folle mais on la soigne à Alès

Pélousse Paradise, le mercredi 15 septembre à 21:00

Nicolas et Paul, deux quadras amis depuis toujours, partagent le même appartement. Célibataires endurcis, fêtards et bon vivants ces deux ados attardés mènent une vie de patachon jusqu’au jour où Nicolas perd son travail. Les fins de mois deviennent difficiles et les loyers en retards s’accumulent. C’est alors que leur propriétaire, le “charmant” Monsieur Grippou, leur propose un marché alléchant : il accepte d’effacer l’ardoise si les deux compères hébergent sa nièce étudiante aux Beaux Arts. Pour ces deux séducteurs dans l’âme c’est l’aubaine ! Leurs soucis financiers s’éloignent et ils ne sont pas contre l’idée de voir une charmante jeune femme papillonner dans leur intérieur de vieux garçons. Mais l’arrivée de Mlle Grippou va leur réserver bien des surprises ! En effet la “demoiselle” est pour le moins … particulière ! Situations cocasses et rocambolesques, quiproquos endiablés et fous rires sont au programme de cette rencontre détonante. En sortiront-ils indemnes ?

Tarif 13€

Coups bas et coups fourrés, mensonges et quiproquos, personnages truculents et situations cocasses. Attention vos zygomatiques vont souffrir !

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche 30100 Alès Alès Gard



