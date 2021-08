Elle de nuit, Ailes du jour Théâtre le Puits-Manu, 3 septembre 2021, Beaugency.

Elle de nuit, Ailes du jour

du vendredi 3 septembre au samedi 4 septembre à Théâtre le Puits-Manu

TEXTE Pierre Garin et Pierre Mac Orlan MUSIQUES Arnaud Methivier et Pascal Ducourtioux AVEC Christian Sterne, Arnaud Methivier et Pascal Ducourtioux MISE EN SCÈNE Magali Berruet Elle de nuit, d’après Docks de Pierre Mac Orlan © Editions Gallimard Ces docks sont ceux de Londres, quelque part entre Poplar et Barking. Cette nouvelle relate l’histoire émouvante et bouleversante de Tess, jeune fille aveugle, amoureuse des hommes, qui connaitra un destin… éclairant ! Ailes du jour, d’après s La Prose de Macsou le fou de Pierre Garin Là ou la réalité rejoint la fiction… ou réciproquement… Là ou Macsou, un drôle de fou de bassan, cherche a voler, toujours plus haut et plus vite… Là ou planer et plonger lui procurent des sensations plus passionnantes que celles limitées à se nourrir… Là où tout cela laisse le clan en grande perplexité ou indifférence… La, au-dessus des vagues, au cœur d’affinités avec Jonathan Livingston le Goéland, en périphérie de la communauté, sont narre es quelques péripéties du parcours de Macsou le fou, entre apprentissage et obstination, entre recherches et découvertes, entre solitude et rencontres, de la création à la transmission… Elle de nuit, Ailes du jour propose une plongée sensitive au cœur des mots et de la musique pour explorer la force de l’imaginaire et les quêtes d’absolu… CREATION 2020 – Dure e 2h – A partir de 15 ans

8€ ou 12€

Elle de nuit, Ailes du jour propose une plongée sensitive au cœur des mots et de la musique pour explorer la force de l’imaginaire et les quêtes d’absolu…

Théâtre le Puits-Manu Beaugency Beaugency Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T20:30:00 2021-09-03T22:30:00;2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:30:00