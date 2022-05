Elle de nuit, Ailes du jour Loches, 24 septembre 2022, Loches.

Elle de nuit, Ailes du jour Loches

2022-09-24 20:30:00 – 2022-09-24

Loches 37600

9 EUR “Elle de nuit”, d’après Docks de Pierre Mac Orlan : ces docks sont ceux de Londres, quelque part entre Polar et Barking. Cette nouvelle relate l’histoire émouvante et bouleversante de Tess, jeune fille aveugle, amoureuse des hommes, qui connaîtra un destin… éclairant !

“Ailes du jour”, d’après La Prose de Macsou le fou de Pierre Garin : là où la réalité rejoint la fiction… ou réciproquement… là où Macsou, un drôle de fou de bassan, cherche à voler, toujours plus haut et plus vite… Là où planer et plonger lui procurent des sensations plus passionnantes que celles limitées à se nourrir… Là où tout cela laisse le clan en grande perplexité ou indifférence… Là, au-dessus des vagues, au cœur d’affinités avec Jonathan Livingston le Goéland, en périphérie de la communauté, sont narrées

