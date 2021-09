Elle commence où l’histoire des femmes – Cie l’Arbre à fil Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 9 octobre 2021, Nantes.

2021-10-09 Représentations les 9 et 10 octobre 2021

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations les 9 et 10 octobre 2021

Théâtre contemporain. Parce que le sujet lui semble suffisamment à la mode pour être rentable, un directeur de théâtre commande l’écriture d’une pièce à André, son dramaturge attitré. Voilà donc André face à la page blanche d’un paradoxe évident : Peut-il s’autoriser à écrire au nom des femmes sans s’exposer au reproche d’avoir écrit à leur place ?Peu à peu, trois personnages vont prendre corps dans son esprit : Rose, Caroline et Pauline. Elles sont d’âges différents, chacune a son histoire, ses opinions, sa façon d’être… mais elles sont, toutes les trois, des femmes d’aujourd’hui. De là leur dispute, de là leur complicité. Une pièce qui accepte nos rires comme nos larmes , qui se méfie des idées toutes faites et qui invite au dialogue. Texte et mise en scène : Philippe RetailleauAvec Aurélie Ibanez, Véronique Leraie, Louise Plays et Philippe RetailleauDurée : 1h15Tout public à partir de 14 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr