Elle chie dans la colle

du mardi 1 mars au mercredi 2 mars à théâtre de la Maison d’Elsa

Elle « déambulle ». Elle est dans sa bulle. Elle a 60/14 ans. Oui, c’est ça, les deux. Elle n’est pas gentille et elle a un avis sur tout. Évidemment elle le donne car elle choume l’air du temps. Elle est un peu barrée avec ses jouets en forme de chiens qui hochent du bonnet, aussi cons que savants. Elle gamberge avec une machette à la place du cerveau et discute avec des dessins en cartons ou des projections qui gigotent. Mais qu’est-ce qu’on peut lui dire ? Puisqu’elle nous fait marrer. Ça chante, ça danse, on y voit des projections de dessins animés. Il ouvre des pop-ups, joue avec des objets robotisés, on le voit découper, bricoler… _ Texte **Rémi Malingrëy** Interprétation **Françoise Klein** et **Thierry Mathieu** Collaboration artistique **Philippe Poirot** Musique **Quentin Malingrëy** Lumière **Olivier Irthum**

12€ | 10€ | 9€ | 5€ | 3€

théâtre de la Maison d’Elsa 54800 Jarny Jarny Meurthe-et-Moselle



