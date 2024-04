« Elle aurait cent ans » hommage à Maria Callas Chapelle du Sacré-Cœur Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

« Elle aurait cent ans » hommage à Maria Callas Chapelle du Sacré-Cœur Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’AIAPA et l’association Voix libre chant libre présentent une création originale, un spectacle de chants, textes, voix off et images illustrant le chemin de vie de la célèbre cantatrice grecque Maria Callas.

Création originale de Sylvie Imbert Mathieu et Marie Noëlle Grini pour l’association Voix libre chants libres.



Participants: Soprano Mezzo / Soprano Baryton, / Pianiste Comédienne, lecture de texte et projections. Airs d’opéra de Verdi, Puccini, Bellini… Projections de photos des moments de vie de Maria.

Durée: 1h 50 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:30:00

fin : 2024-05-18 20:00:00

Chapelle du Sacré-Cœur 22 rue Lacépède

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur aiapa.aixenprovence@gmail.com

L’événement « Elle aurait cent ans » hommage à Maria Callas Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence