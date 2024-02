ELLAH A. THAUN + DAME AREA + EN ATTENDANT ANA Salle Jean Carmet Allonnes, vendredi 15 mars 2024.

Inclassable, le quartet qui fête ses 7 ans d’existence et propose u n mélange de grunge, punk rock, power pop, black metal rendu étrangement homogène d’après Le Gospel, est un mur-de-son aussi sûrement jubilatoire que poignant Emmené par Nathanaëlle-Eléonore Hauguel, celle qui fût sacrée première dame de France en terme de trans identité par Vice en 2015 ou encore s takhanoviste de l’occulte selon Mowno produit près d’une trentaine d’albums allant de la folk délabrée à la techno stellaire, édités sur cassettes, vinyles et maltraités en live depuis ses 23 printemps.

L’univers industriel cramé de DAME AREA, la fulgurance de leur live transbahuté de squatts en lieux alternatifs, a permi au duo barcelonais Silvia Konstance et Viktor L.Crux de s’émanciper de leurs influences et mettre au point la formule tant convoitée de magie rouge. L’expérience sonore proposée par DAME AREA revisite dans un minimalisme libéré, sauvage et industriel les intentions de Einsturzende Neubauten des débuts. Les textures synthétiques répandent des images crasseuses et comme les délires fantasmagoriques de Nurse With Wound. Leurs lives s’apparentent à une transe d’un derviche tourneur sous pilule Krautrock…

Le quintet parisien En Attendant Ana a ébloui depuis le premier jour. Depuis les tensions sourdes de leur EP de 2016 Songs From The Cave, jusqu’au premier album Lost & Found (2018 Buddy records, Montagne Sacrée et Trouble in Mind), en passant par les refrains étincelants de Juillet (2020 Trouble in Mind), sorti juste avant que le monde ne s’effondre autour de nous, et qui représentait la renaissance du groupe et l’affirmation la plus pure de ses ambitions musicales… jusqu’à aujourd’hui. Principia est le troisième album du groupe et, sans aucun doute, leur meilleur à ce jour. EUR.

