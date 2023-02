Ellah A. Thaun + Amazons On Ponies + MONTCLOVA L’international, 7 mars 2023, Paris.

Le mardi 07 mars 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Sur place : 7 EUR

L’Inter présente :

Ellah A. Thaun

ELLAH A. THAUN c’est un-mur-de-son incarnée par deux plasticiennes formées à la musique industrielle et aux écrivains beatniks, et trois rescapés de la scène hardcore ayant fait leurs armes à travers l’Europe à une époque où l’on commençait à peine à « surfer sur le web ». Après un premier album « Arcane Majeur » très remarqué puis défendu sur scène en 2019, ainsi qu’un double album solo sorti en mars 2020, la songwriteuse réunit de nouveau son groupe en studio pour une suite ambitieuse, baroque et viscérale, « Arcane Majeur Deux », enregistré par Arno Van Colen (le second Bryan’s Magic Tears) et toujours masterisé par le gourou du garage australien Mikey Young (le culte Eddy Current Supression Ring). Un disque de pop noire qui n’oublie jamais d’être intense, dans la violence comme la mélodie, un album labyrinthique et sans message, qui récite autant les Beach Boys que la Manson Family.

Amazons On Ponies

Moitié groupe de punk/garage, moitié cascadeurs, les AOP se définissent surtout dans un opéra rock foutraque et bruitiste. Le trio déverse une musique ravageuse et des textes emplis de poésie dans un spectacle son et lumière de grande qualité. Leur dernier EP en date, Dieter Müsli, donne un avant goût d’une énergie live brute et sans concessions.

MONTCLOVA

Less Mendoza, alias MONTCLOVA, est une chanteuse, auteure-compositrice, multi-instrumentaliste et productrice originaire de Mexico, basée aujourd’hui à Paris. Sa musique puise ses influences dans le garage, le punk et le shoegaze.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

