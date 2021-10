Colombes Caf'Muz Colombes, Hauts-de-Seine Ella RABESON Quartet à Colombes (92) Caf’Muz Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Hauts-de-Seine

Ella RABESON Quartet à Colombes (92) Caf’Muz, 5 décembre 2021, Colombes. Ella RABESON Quartet à Colombes (92)

Caf’Muz, le dimanche 5 décembre à 16:00

**Ella RABESON Quartet** “_Daddy’s project_” Avec sa voix d’une grande authenticité, **Ella Rabeson** étonne par la qualité de ses prestations et par sa présence scénique. Son impressionnant répertoire compte notamment George Gershwin, Cole Porter, Jérôme Kern, Count Basie et Duke Ellington, et passe du Swing au Blues en passant par la Bossa Nova. Ella Rabeson : chant Rémi Toulon : piano Jean-Luc Arramy : contrebasse Thierry Tardieu : batterie – Un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

Entrée libre

Avec sa voix d’une grande authenticité, Ella Rabeson étonne par la qualité de ses prestations et par sa présence scénique. Caf’Muz 31, rue Jules Michelet, 92700 Colombes Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Caf'Muz Adresse 31, rue Jules Michelet, 92700 Colombes Ville Colombes lieuville Caf'Muz Colombes