Ristorante Del Arte Lagny-sur-Marne, le samedi 12 mars à 20:00

**QUINTE & SENS** à l’honneur et le privilège d’inviter **Ella RABESON** qui, par sa voix et sa présence, transmet son amour indéfectible de la musique en général et du jazz en particulier. **QUINTE & SENS** est né de rencontres au sein des ateliers jazz du pôle musique de Lagny-sur-Marne. Ses membres, tous amateurs et d’origines diverses, partagent la même passion du jazz. De John COLTRANE à Wayne SHORTER en passant par Miles DAVIS, le groupe célèbre un répertoire où chacun pourra retrouver ses standards préférés. Ella RABESON (chant), Sylvie PIETERS (piano), Pascal BRIÈRE (sax alto), Michel MACKIEWICZ (sax ténor), Frédéric CERNY (trombone), Thierry ROLAND (guitare), Laurent POULIQUEN (contrebasse), Jacques GOBBI (batterie). Nouvel album 2022 : _”__**Daddy’s Project**__” tribute to Jeanot Rabeson_ – * Un concert annoncé dans l’Agenda de Madagascar-musiques.net – Ella RABESON, par sa voix et sa présence, transmet son amour indéfectible de la musique en général et du jazz en particulier. Ristorante Del Arte Lagny-sur-Marne 12 Rue du Gravier du Bac, 77400 Lagny-sur-Marne Saint-Thibault-des-Vignes Seine-et-Marne

