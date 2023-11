Ella Grace en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, 18 février 2024, Paris.

Le dimanche 18 février 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 13.50 EUR

À cheval entre le folk moderne et le rock, citant des influences allant de Wolf Alice à Aldous Harding, la londonienne Ella Grace a conquis une audience très large à travers le monde !

Ella Grace a passé ses premières années à écrire et à jouer de la musique en privé dans la chambre de son enfance à Londres. À cheval entre le folk moderne et le rock, citant des influences allant de Wolf Alice à Aldous Harding, elle a commencé à partager en ligne des vidéos de sa musique et de son parcours en tant qu’artiste. En quelques années, l’auteure-compositrice-interprète s’est constitué un public fidèle de plus de 350 000 auditeurs. Prenant un acte de foi, elle abandonne l’université et envoie ses démos à un label indépendant de Leeds.

Il en résulte une série de singles, dont le point culminant est « Wild Roads », un hymne folk fantaisiste qui a connu un succès fulgurant sur les plateformes de streaming : la chanson a été écoutée plus de 3 millions de fois.

En 2021, Ella Grace a utilisé les royalties du single pour enregistrer et publier elle-même son premier album de 11 titres, « Reverence ». Le disque explore les thèmes de l’homosexualité et de l’acceptation de soi. Il a été écouté plus de 20 millions de fois et a fait l’objet d’une couverture médiatique dans Wonderland, NOTION, Clash, GayTimes et Diva Mag.

Elle sort actuellement une série de singles au son plus brut et plus grinçant, en commençant par « Grace » et en poursuivant avec « Burn ».

Dimanche 18 Février 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 13€ / 18€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal​

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



