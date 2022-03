Ella Foy Bayonne, 14 mai 2022, Bayonne.

Ella Foy Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

2022-05-14 – 2022-05-14 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne

Hélène (chant, guitare et ukulélé) et Romain (contrebasse, guitare, percussions et chant) ont forgé leur amour de la musique tout au long de leur chemin de vie. Leur musique c’est l’espace : L’espace qui se situe entre les gros sons graves et moelleux de la contrebasse et la voix d’Ella ! ELLA/FOY incarne résolument la génération unplugged et n’offre jamais deux fois la même prestation.

C’est épuré, rock country blues … inétiquetable !

Une belle promesse, un beau voyage. Un concert sous tension où l’on retient son souffle pour ne pas briser le charme !

C’est beau !!!

© luna negra

Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

