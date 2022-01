ELJOEE Solarium, 27 janvier 2022, Marseille.

ELJOEE

Solarium, le jeudi 27 janvier à 19:00

Solarium organise son premier concert live & food : ELJOOE en collaboration avec la cuisine itinérante de Blé d’art le jeudi 27 janvier 2022 – Eljoee Alias « Billel » et son groupe musical de fusion entre la musique diwane (gnawa algérien), le chaâbi et le flamenco mêlant quelques touches plus jazzy. Ce groupe, né en 2009 à Alger, a sillonné l’Algérie dans des festivals et à travers les médias (télévision, radio, presse écrite…). En dehors de ses concerts en Algérie, le groupe s’est produit en Tunisie, Turquie, en Hongrie, en Allemagne et bien évidemment en France. – Blé d’art avec le chef Ghani : véritable poète et alchimiste des saveurs en toute authenticité. Sandwichs spéciaux et crêpes magnifiques au programme. En partenariat avec la maison des artistes du monde et de la rue

2€

♫♫♫

Solarium 40 Boulevard de la Liberté, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T19:00:00 2022-01-27T22:30:00