Marseille Mon Café Bouches-du-Rhône, Marseille El’Joee Mon Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

El’Joee Mon Café, 6 novembre 2021, Marseille. El’Joee

Mon Café, le samedi 6 novembre à 19:30

Billel , ( Alias : eljoee , Artist chanteur musicien/ producteur de musique algérien d’origine basé à Marseille . Leader du son groupe L’onm : orchestre national de Marseille Et membre d’autres projets musicaux sur Marseille Influencé par la musique du diwan algérien ( le gnawa , le targi ) Et par la musique flamenco andalouse . Son répertoire musical est très riche et c’est un genre de fusion entre le deux styles mentionnées au dessus. Ambiance méditerranéenne assurée avec lui et son percussionniste qui viens du même pays que lui .

Entrée libre

♫♫♫ Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T19:30:00 2021-11-06T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mon Café Adresse 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Mon Café Marseille